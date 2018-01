Deel dit artikel:











Podiumplaats voor AkzoNobel in vierde etappe Volvo Ocean Race Champagne na de podiumplaats voor AkzoNobel in vierde etappe (foto: Pedro Martinez/Volvo Ocean Race)

DEN HAAG - Het zeilteam AkzoNobel is in de vierde etappe van de Volvo Ocean Race als derde geëindigd.Team Brunel finishte op de vijfde plaats. De etappe ging over ongeveer 5600 zeemijlen van het Australische Melbourne naar Hongkong.



Het team van Sun Hung Kai/Scallywag uit Hongkong met de Nederlandse zeilster Annemieke Bes won de vierde etappe in de Volvo Ocean Race. Het team van Sun Hung Kai/Scallywag uit Hongkong met de Nederlandse zeilster Annemieke Bes won de vierde etappe in de Volvo Ocean Race. De boot van Vestas 11th Hour Racing heeft zo'n dertig zeemijl voor de haven van Hongkong een aanvaring met een vissersboot gehad. Daarbij is een bemanningslid van de vissersboot om het leven gekomen.

