DEN HAAG - De politie heeft op de A13 in de buurt van Delft bij een controle van een vermoedelijk omgekatte auto uit Duitsland, 80.000 euro gevonden in een verborgen ruimte.

De 32-jarige Italiaanse bestuurder is aangehouden. Het is niet duidelijk waar het geld vandaan komt. De politie heeft het geld en de auto in beslag genomen.