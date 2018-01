'Chauffeurs moesten rijden van baas tijdens storm'

DEN HAAG - Veel vrachtwagenchauffeurs die donderdag tijdens de zware storm op pad gingen, moesten dat van hun werkgevers. Dat zegt bestuurder Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen.

Na de storm waarbij het KNMI waarschuwingscode rood had afgegeven, hield CNV Vakmensen een enquête onder de chauffeurs Veel chauffeurs kregen volgens Van Rijssel van hun werkgever te horen 'joh, geen gelul, je gaat gewoon de weg op'. Dat ze gedwongen werden om te rijden, daar ben ik er wel heel chagrijnig over. Code rood wordt niet voor niets afgegeven, aldus Van Rijssel.

Uit de enquête blijkt dat veel werknemers geen enkele instructie hebben gekregen wat ze moeten doen bij code rood. Sommigen kregen te horen 'kijk zelf maar hoe het gaat'. Als het te erg wordt zet je de wagen aan de kant. Maak zelf je keuze', aldus Van Rijssel. Nadat code rood was afgegeven nam 70 procent van de werkgevers geen contact op met de chauffeurs.





Veel ongelukken met vrachtwagens

Tijdens de storm waren er veel ongelukken met vrachtwagens. Veel vrachtwagens die omver waren gewaaid, kwamen uit het buitenland. Volgens Van Rijssel spreken de buitenlandse chauffeurs geen Nederlands of Engels en volgen ze het nieuws niet. Hij pleit daarom bij extreme weersomstandigheden voor verbodsborden boven de rijbaan waarop een vrachtauto afgebeeld staat. De transportsector liet deze week weten in overleg te gaan met Rijkswaterstaat over te nemen maatregelen bij extreem weer. Van Rijssel wil ook dat CNV Vakmensen bij dit overleg wordt betrokken.