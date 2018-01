DEN HAAG - ADO Den Haag hervat de eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. De huidige nummer tien van de competitie staat onder leiding van oud-ADO-trainer Maurice Steijn, die niet op de bank zit vanwege een schorsing. De eerdere onmoeting dit seizoen eindigde in het voordeel van ADO Den Haag (0-2).

De aftrap van het duel is om 19.45 uur. Alles over de wedstrijd is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.