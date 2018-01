Opstelling ADO: basisdebuut voor Pinas tegen VVV Venlo

DEN HAAG - ADO Den Haag begint de tweede competitiehelft met een nieuwe naam in de verdediging: Shaquille Pinas. De 19-jarige jeugdspeler mag van Fons Groenendijk zaterdagavond tegen VVV Venlo zijn basisdebuut maken. Pinas vormt samen met Tom Beugelsdijk het centrale hart van de defensie.

Aaron Meijers en Tyronne Ebuehi maken de achterste linie compleet. Laatsgenoemde is deze transferwindow hot. De Portugese club Benfica heeft zich deze week bij ADO Den Haag gemeld om hem over te nemen. Tot een akkoord is het nog niet gekomen en dus speelt Ebuehi 'gewoon'.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Falkenburg

Live op 89.3 FM Radio West

Unnerstall; Rutten, Röseler, Promes,Janssen; Van Bruggen, Seuntjens, Leemans, V. van Crooy, Thy, Hunte

Het eredivisieduel ADO Den Haag - VVV Venlo is zaterdagavond vanaf 19.45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl doet met co-commentator Santi Kolk verslag vanuit het Cars Jeans Stadion. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.

