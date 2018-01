Deel dit artikel:











Heftige reacties op kritiek Anouk in Voice of Holland Foto: ANP

REGIO - Op social media wordt heftig gereageerd op het commentaar van de Haagse Anouk in de Voice of Holland op deelneemster Kira Dekker. De meeste twitteraars zijn het niet eens met de harde woorden. 'Laat Anouk eerst maar eens bij zich zelf te rade gaan', zo is te lezen op Twitter.

Veel twitteraars vinden dat Kira Dekker deze kritiek niet verdient.



'Dat kan ook met respect en dat hoeft niet zo', zijn enkele van de opmerkingen.



Ook mede 'Dat kan ook met respect en dat hoeft niet zo', zijn enkele van de opmerkingen.Ook mede jurylid Ali B. van de Voice of Holland vindt dat Annouk veel te hard heeft gereageerd op het optreden van Kira Dekker. Na het optreden van Kira, liet ze direct haar ongenoegen blijken. 'Ik vraag mezelf een beetje af hoe jij hier terecht bent gekomen', snauwde de zangeres. 'Wel een fijn genuanceerd verhaal', reageert coach Ali B. 'Vond je het echt heel hard?', reageert Anouk nog. Waarop Ali de vraag pareert: 'De airco is nog warmer.' Ook Kira Dekker reageert op het naar huis sturen.



Ze is het er duidelijk niet mee eens en gaat maar chocolade eten.

