Demonstratie voor behoud natuur Haagse Koekamp

DEN HAAG - Tientallen mensen hebben zaterdag gedemonstreerd tegen de herinrichtingsplannen van de Koekamp in Den Haag. De demonstranten zijn tegen het kappen van bomen en ander verlies van groen in het gebied tegenover het Centraal Station.

De demonstratie is georganiseerd door GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij en verschillende natuur– en bewonersorganisaties. De partijen en organisaties zien de herinrichtingsplannen voor het gebied niet zitten. Ze zijn bang dat waardevol groen verloren gaat.

Het gebied wordt heringericht omdat de gemeente de verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos wil verbeteren. Wethouder Boudewijn Revis liet woensdag weten de plannen voor het gebied aan te passen, zodat er minder bomen gekapt worden.



Kritiek op plannen

Maar voor de demonstranten is die aanpassing niet genoeg. Clara Visser, voorzitter van de Bomenstichting in Den Haag: ‘De plannen gaan ten koste van veel oude, zeer fraaie bomen. Zo wordt het bovendien geen mooie stadsentree want de Bezuidenhoutseweg blijft een lelijke barrière.’ Kritiek op de plannen komt ook van omwonenden. Enny Kleikamp-Van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Werkgroep Nassaubuurt vindt het zonde om het gebied op te splitsen: ‘Als je een schilderij doormidden snijdt blijft er weinig over van de waarde. Zo werkt dat met de natuur ook, die moet je dus intact houden.’

Het is nog niet duidelijk hoeveel bomen sneuvelen in de nieuwe plannen van wethouder Revis. Dat wordt over een paar maanden duidelijk.