Kjeld Nuis pakt goud op 1000 meter bij wereldbeker schaatsen Foto: ANP

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker schaatsen in Erfurt de 1000 meter op zijn naam geschreven. De wereldkampioen op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.08,57. Het was voor de 28-jarige blikvanger van Team LottoNL-Jumbo de eerste wereldbekerzege dit seizoen en de elfde in totaal op dit onderdeel.

Hein Otterspeer uit Gouda pakte zilver met een tijd van 1.08,96. De Fin Mika Poutala eindigde als derde (1.08,99). Nuis stijgt door de winst in het wereldbekerklassement, dat hij vorig seizoen won, naar de derde plek. Na een matig voorseizoen lijkt de Zuid-Hollander richting de Winterspelen, volgende maand in Zuid-Korea, naar een topvorm toe te groeien. Hij won vorige maand bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf de 1000 meter met een baanrecord (1.07,64), tevens een wereldrecord voor laaglandbanen. LEES OOK: Shorttrackster Lara van Ruijven loopt EK-brons mis op 500 meter