Aanhouding na geweldsincident in Rijnsburg Foto: Flashlight Fotografie

RIJNSBURG - Bij een geweldsincident in de Van Beuningenstraat in Rijnsburg is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Dat meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een vrouw aangehouden.

De aanleiding voor het geweld ligt in de relationele sfeer, meldt een woordvoerster van de politie. De recherche stelt een onderzoek in. Aanvankelijk was er een traumahelikopter onderweg naar Rijnsburg, maar die maakte weer rechtsomkeer.