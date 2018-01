Haagse Markt misschien wel de beste van Nederland?

DEN HAAG - De marktkooplui op de Haagse Markt hebben zich zaterdag van hun beste kant laten zien. De Haagse Markt is in de race voor de titel ‘Beste markt van Nederland’ en de jury van deze wedstrijd kwam de markt een bezoek brengen.

De Haagse Markt viert dit jaar zijn 80ste verjaardag en wat zou nou een mooier cadeau zijn dan de titel van beste markt van Nederland. Dus werd het beste beentje voorgezet door de markooplui. De 3-koppige jury maakte een ronde over de markt en lette daarbij op zaken als diversiteit, hygiëne en de bereikbaarheid van de markt.

Vorig jaar was de Haagse Markt ook in de race voor de titel, maar legde het toen af tegen de markt in Dordrecht. De titel ging aan de Haagse Markt voorbij omdat er problemen waren met de communicatie met de gemeente. Want ook daar worden de markten op beoordeeld.

Maar volgens jurylid Martie Bleker is dat punt dit jaar sterk verbeterd. ‘Vorig jaren waren er een aantal verbeterpunten, die zijn ook goed opgepakt. De verhouding met de gemeente is heel erg verbeterd en er wordt veel meer samengewerkt. Ze hebben nu door dat ze samen sterker zijn als markt.’



Twee concurrenten

Er zijn nog twee andere markten in de race voor titel beste markt, dit zijn De Bazaar (Zwarte Markt) in Beverwijk en de markt in Hoorn. Jurylid Bleker gunt Den Haag de overwinning, maar geeft aan dat het spannend wordt: ‘Ik hoop het voor Den Haag , maar de andere twee zijn ook goede kanshebbers. Het is nog zeker geen gelopen race.’