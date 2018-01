ADO Den Haag ziet VVV-Venlo laat langszij komen

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdagavond het eerste competitieduel van 2018 niet in winst om kunnen zetten. Tot de 86ste minuut leek VVV-Venlo met 1-0 verslagen te worden, maar de Hagenaars konden hun voorsprong niet vasthouden. Het onderlinge verschil tussen ADO en de Limburgers, die het moesten stellen zonder de geschorste coach Maurice Steijn (ex-ADO), blijft daardoor vier punten in Haags voordeel.

ADO leek lang op weg naar de derde zege op rij, nadat Bjørn Johnsen halverwege de eerste helft een schot van Danny Bakker van richting had veranderd. Daarmee liet de Noorse aanvaller doelman Lars Unnerstall kansloos.



VVV drong vooral in de tweede helft aan voor de gelijkmaker, maar moest tot de 86ste minuut wachten. Lennart Thy troefde Tom Beugelsdijk af en kopte de bal goed door op invaller Jonathan Opoku, die de gelijkmaker binnenschoot. In de slotfase miste Ralf Seuntjens nog een enorme kans op de winnende treffer voor de Limburgers.



Initiatief

De eerste goede kans was ook voor VVV. Thy kreeg voor doelman Robert Zwinkels de bal niet goed onder controle. ADO nam het initiatief, maar drukte dat overwicht alleen uit in het doelpunt van Johnsen.

De Hagenaars moesten in de tweede helft steeds verder achteruit. Nadat Vito van Crooij een kopbal op de paal had zien belanden en een schot naast het doel, was Opoku wel succesvol voor VVV. Bij de Limburgers maakte voormalig ADO-speler Romeo Castelen een kwartier voor tijd zijn rentree in de eredivisie.

Scoreverloop ADO Den Haag - VVV-Venlo 1-0 (1-0): 1-0 Johnsen (23'), 1-1 Opoku (86')

ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Pinas (Meissner, 80'), Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker (Hooi, 54'), Johnsen, Falkenburg

VVV-Venlo: Unnerstall; Rutten (Dekker, 65'), Röseler, Promes (Castelen, 77'), Janssen; Van Bruggen, Seuntjens, Leemans, V. van Crooy, Thy, Hunte (Opoku, 67')

Gele kaarten: V. van Crooy, Janssen, Seuntjes (VVV-Venlo)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Higler

Toeschouwers: 11.088 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)