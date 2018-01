Shaquille Pinas droomt na basisdebuut bij ADO: 'Dit smaakt naar meer'

DEN HAAG - Shaquille Pinas heeft dromen. Dromen om een groot voetballer te worden. De 19-jarige verdediger maakte bij ADO Den Haag zaterdag zijn basisdebuut in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (1-1). En dat smaakt naar meer. 'Ik heb dromen, die moet je koesteren, maar er ook hard voor werken', vertelt hij na afloop.

Waar zijn ambities dan liggen? 'Eerst basisspeler worden bij ADO Den Haag. Daarna wil ik verder kijken en zo hoog mogelijk zien te eindigen. Het mooiste zou Barcelona zijn. Dat zou echt prima zijn. Daar moet je hard voor werken en dat doe ik.'

Pinas kreeg vrijdag van trainer Fons Groenendijk te horen dat hij aan de vooravond van zijn debuut stond. Zenuwachtig was hij niet voor zijn eerste basisoptreden in de hoofdmacht. 'Ik kan terugkijken op een redelijk goede wedstrijd. In de eerste helft had ik wat dom balverlies, maar in de tweede helft ging het al beter. Ik ben niet zo'n jongen die onder druk rare dingen gaat doen. Gewoon relaxed blijven en je ding doen.'