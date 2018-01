Deel dit artikel:











Drie auto's door brand verwoest 's Gravenzandelaan Den Haag (Foto: Regio 15) Generaal Geenplein Rijswijk (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - In Den Haag en Rijswijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie auto's in vlammen opgegaan. Op de 's-Gravenzandelaan in Den Haag brak rond 00.45 brand uit in een auto. De brandweer wist de brand snel te blussen maar kon niet voorkomen dat de auto total loss raakte.

Op het Generaal van Geenplein in Rijswijk gingen twee auto's in vlammen op. De twee voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd. De brandweer kon niet verhinderen dat beide auto's volledig uitbrandden.Volgens de nieuwssite Regio 15 wordt brandstichting niet uitgesloten. De auto's zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.