Wassenaarse roeier Mark Slats gehuldigd na wereldrecord Foto: Omroep West Foto: Omroep West Foto: Omroep West

WASSENAAR - De Wassenaarse timmerman Mark Slats is zondagochtend bij zijn terugkeer in Nederland op Schiphol onthaald door familieleden en fans. Later op de dag werd hij gehuldigd in café Rooie Cor in Wassenaar. Mark Slats verbrak vorige week het wereldrecord oceaanroeien. Hij roeide solo en non-stop de 5.000 kilometer van de Canarische eilanden naar de Kleine Antillen in 30 dagen, 17 uur en 49 minuten.

Omdat zijn moeder ernstig ziek werd, besloot Mark Slats aan de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld te beginnen om zo geld in te zamelen voor medicijnen tegen kanker. De roeier kwam vorige week zondag aan op het eiland Antigua, 19 dagen sneller dan het vorige record. Slats deed mee aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge, de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld. Met de race heeft hij geld ingezameld voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Nadat zijn moeder ernstig ziek werd en behandeld moest worden voor longkanker, merkte Slats dat medicijnen erg duur zijn. Met deze actie wil hij helpen medicijnen tegen kanker goedkoper te maken zodat een behandeling voor iedereen toegankelijk wordt. 'Dit is voor jou mama', zei Slats vlak na aankomst in de haven.