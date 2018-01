Deel dit artikel:











Recordwarmte bereikt woensdag mogelijk de regio Foto: Ab Donker

DEN HAAG - De wanten en mutsen kunnen tijdelijk de kast in. Want komende woensdag wordt mogelijk een recorddag wat het weer betreft. De verwachting is dat het in de regio rond de 14 graden wordt. Voor januari is dat uitzonderlijk warm.

Afgelopen nacht was er op veel plaatsen nog lichte vorst. Maar de komende dagen stroomt zachte subtropische lucht vanaf de Azoren rechtstreeks in een glijbaan naar ons land. Daardoor bereiken de temperaturen in de loop van de week dubbele cijfers. Volgens Britta van Gent van MeteoGroup kan het komende woensdag in de regio zelfs 14 graden. ‘Dat is uitzonderlijk warm voor januari, normaal ligt de temperatuur rond de 5 à 6 graden.’ Voor een landelijk dagrecord in De Bilt moet ten minste 12,2 graden op de thermometer staan. De temperatuur loopt dus lekker op, maar dat betekent niet het mooi wordt. De zachte lucht wordt met een stevige zuidwestenwind aangevoerd, daardoor voelt het zeker niet zo zacht aan. Ook trekt woensdag naar verwachting regen over het land.