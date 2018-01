Ernstig zieke teammanager Katwijk maakt emoties los: 'Tranen en kippenvel'

KATWIJK - 'Ik krijg kippenvel en tranen in mijn ogen als ik dit zo zie'. Katwijk-trainer Dick Schreuder heeft het er tijdens een interview zichtbaar moeilijk mee als hij zijn collega Sander Molenaar met zijn kinderen ziet voetballen. De 38-jarige Molenaar is ernstig ziek. Het gaat niet goed met hem. Om hem en zijn familie een hart onder de riem te steken, wordt er donderdag een benefietwedstrijd georganiseerd.

Sander is teammanager van tweededivisionist Katwijk en voormalig spits van die club. Afgelopen november kreeg hij te horen dat de tumoren die al eerder bij hem werden gevonden, uitgezaaid zijn in de rest van zijn lichaam. Hij is ongeneeslijk ziek. En dat maakt veel emoties los, zo ook zaterdag na de overwinning van Katwijk bij Barendrecht (1-4).

In november zorgden Katwijk-supporters al voor een hartverwarmende actie. In de uitwedstrijd tegen Jong Sparta Rotterdam steunden ze Sander met sterretjes, een mooi spandoek, gezang en een applaus. Een kippenvelmoment.

'Voetbal is maar een spelletje'

Bij voetbalclub Deltasport was er eerder deze week een steunbetuiging aan Molenaar en bij Rijnsburgse Boys, nota bene een concurrent van Katwijk, hing zaterdag een spandoek voor hem. 'Dat typeert het voetbal maar weer eens', vertelt Schreuder. 'Het is maar een spelletje. Er telt maar één ding in het leven, en dat is gezondheid. Voetbal is dan maar een bijzaak.'

'Het wordt fantastisch'

Donderdag gaat er met een benefietwedstrijd opnieuw iets 'moois' voor Molenaar georganiseerd worden. Schreuder: 'Als je hoort en ziet hoe iedereen ermee bezig is. Prachtig. Dan gaat het om supporters en allerlei andere mensen binnen, maar ook buiten onze club. Een heel mooi initiatief en complimenten hoe iedereen hiermee omgaat.'

De benefietwedstrijd is een initatief van een aantal Katwijk-supporters en Karim Hajji, oud-teammanager van Katwijk. Tijdens de wedstrijd worden witte ballonnen losgelaten, die symbool staan voor iedereen die strijdt tegen kanker of ermee te maken heeft gehad. Schreuder: 'Het wordt fantastisch, maar ook erg emotioneel.'

Het duel begint donderdagavond om 18.45 uur op sportpark De Krom in Katwijk.