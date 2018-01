'Lijstduwers zijn nepkandidaten en plegen kiezersbedrog'

DEN HAAG - 'Lijstduwers zijn nepkandidaten', dat zegt de Leidse hoogleraar Joop van Holsteyn. De hoogleraar politiek gedrag en kiezersonderzoek aan de Universiteit van Leiden stoort zich al jaren aan het fenomeen lijstduwer. Op de kieslijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn veel bekende namen terug te vinden. Van Holsteyn noemt het kiezersbedrog wanneer een kandidaat eigenlijk niet gekozen wil worden en al helemaal niet in een gemeenteraad of parlement wil gaan zitten.

Vooral in Den Haag is het fenomeen lijstduwer populair. Bekende Hagenaars sieren de kieslijsten van verschillende partijen. Zo heeft Groep de Mos darter Raymond van Barneveld, ADO-speler Tom Beugelsdijk en behangkoning John van Zweden op de lijst staan. Het CDA heeft ADO-icoon Lex Schoenmaker gestrikt en de Christenunie/SGP hoopt met Heel Holland Bakt winnares Annemarie Pronk de nodige stemmen binnen te halen. De PVV ziet in ras-Hagenees Henk Bres een stemmenkanon.



Geen lichtzinnig ambt

‘Nepkandidaten zijn het’, zegt Joop van Holsteyn. Hij ergert zich al jaren aan het verschijnsel lijstduwer en spreekt van kiezersbedrog. ‘Laat je dan niet op een kandidatenlijst zetten als je geen kandidaat wilt zijn. Het heet niet voor niets kandidatenlijst.’ In een opiniestuk schreef hij eerder: ‘Volksvertegenwoordiger is een voornaam ambt, waarmee niet lichtzinnig mag worden omgesprongen. Lijstduwers doen dat helaas wel. Zij zeggen op te gaan voor dat ambt, maar ze jokken.’

De kritiek van de Leidse hoogleraar vindt tot nu toe weinig gehoor. Een inventarisatie van het ANP voor de komende raadsverkiezingen leverde 27 bekende namen op die zich hebben opgegeven als lijstduwer.