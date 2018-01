Vruchten met naalden en spijkers gevonden in Haagse Spoorwijk

DEN HAAG - In het grasveld aan de Hildebrandstraat in Den Haag zijn zondagochtend diverse vruchten met naalden en spijkers gevonden. Ook werd er een gebakken spons gevonden. De politie onderzoekt de vruchten.

Een voorbijganger zag het spul liggen en waarschuwde de politie. Medewerkers van de dienst Handhaving hebben de spons en vruchten opgeruimd. Het gaat om tientallen vruchten met daarin naalden en spijkers. Het is niet bekend of er dieren (bijvoorbeeld honden) gewond zijn geraakt.Volgens de handhavers komen dergelijke incidenten de laatste tijd vaker voor in de buurt.

De politie heeft bewoners in de buurt van de Hildebrandstraat via burgernet gewaarschuwd voor de vruchten. Vooral hondebezitters moeten goed opletten.