Inbrekers halen met bootjes sigaretten weg Foto: Regio 15

DELFT - Bij een inbraak in groothandel Hanos aan de Kleveringweg in Delft is in de nacht van zaterdag op zondag een grote hoeveelheid sigaretten buitgemaakt. De inbrekers hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van twee bootjes.

Toen agenten na een inbraakmelding gingen kijken op de Kleveringweg in Delft bleek er inderdaad ingebroken te zijn. In het water bij de groothandel werden twee bootjes gevonden. Een brandweerkraan heeft de bootjes weggehaald. Ze zijn in beslag genomen voor sporenonderzoek.