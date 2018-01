Haagse VVD wil nieuwe poging doen om raamprostitutie weg te krijgen

DEN HAAG - De Haagse VVD wil de komende jaren opnieuw een poging gaan doen om de prostitutie uit de Doubletstraat en Geleenstraat weg te krijgen. 'De VVD is een partij die slepende kwesties kan oplossen en dat óók de komende tijd wil doen,' aldus lijsttrekker Boudewijn Revis zondag tijdens het begin van de verkiezingscampagne van zijn partij.

De VVD'ers kwamen bijeen in de bar van Bink 36, op de Binckhorst, met uitzicht op de bouwschacht van de Rotterdamsebaan, een van de projecten in de stad waarvoor Revis als wethouder verantwoordelijk is. En het is ook een van de projecten die hij ziet als een succes van zijn partij. 'We hebben er ook vijftien jaar over gedaan om ervoor te zorgen dat deze weg wordt aangelegd, om zo de stad bereikbaarder te maken. Hij wordt nu gegraven.'

Minstens net zo lang wil de Haagse VVD ook de raamprostitutie weg uit het centrum van Den Haag. Maar uit onderzoek dat het stadsbestuur liet uitvoeren naar de mogelijkheden daarvan, blijkt dat dit nog niet zo makkelijk is.



Heel lastige klus

Toch staat het nu weer op het actie-lijstje van Revis. Het is zelfs een 'van de doornen' in zijn oog. 'Die straten, midden in het centrum van Den Haag, daar zou je heel mooi kunnen wonen. En ook het Rijswijkseplein en het Oude Centrum zou kunnen verbeteren. Dus in de komende periode gaan we er voor zorgen dat er echt een plan komt om dat te beëindigen. Dat is inderdaad lastig, maar daarom typisch een klus voor de VVD. Wij staan voor lastige klussen, waarbij je moeilijke beslissingen moet nemen. Maar waarmee je er wel voor zorgt dat de stad mooier wordt.'

Revis ziet het al voor zich hoe het moet worden. 'De Doubletstraat kan een mooie woonstraat worden. Die ligt vlakbij de Paviljoensgracht. Die zouden we misschien wel weer open kunnen graven, zodat er weer water doorheen stroomt.' Een ander belangrijk punt dat de VVD de komende jaren wil aanpakken is de Mauritskade. Een heel drukke weg, ook in het centrum van de stad. Die moet op een andere manier worden ingericht. Wellicht met een viaduct, aldus de lijsttrekker.



Toontje lager

Andere partijen als D66 en de PvdA toonden zich kritisch ten opzichte van Groep de Mos en kondigden aan dat die ‘een toontje lager’ moet gaan zingen voor ze ermee willen gaan samenwerken. De VVD zegt geen enkele partij behalve de PVV ('Daar is echt niet mee samen te werken.') te willen uitsluiten. 'Het is van belang dat Den Haag een stabiel stadsbestuur krijgt dat van aanpakken weet. Wij zijn bereid met alle partijen samen te werken.'

De lijsttrekker wil daarbij niet vooraf allerlei voorwaarden stellen. 'Nee, dat vind ik een beetje arrogant. Je moet niet van tevoren allerlei voorwaarden gaan stellen.’ Wel laat hij een waarschuwing horen. ‘Ik denk dat mensen over vier jaar net zo teleurgesteld zijn in Groep de Mos als nu in de Haagse Stadspartij.'



Erg moeilijk

Want, regeren met die laatste partij, bleek 'heel erg moeilijk', zegt Revis. 'Je ziet toch dat een lokale partij met alle goede bedoelingen het moeilijk vindt om stabiel te besturen, om moeilijke beslissingen te nemen, om ook betrouwbaar te zijn naar collegapartijen en de stad toe. Als je zestien jaar lang tégen van alles bent, kun je niet in een keer vier jaar lang vóór dingen zijn. Tegen het cultuurforum, voor het cultuurforum. Die ongeloofwaardigheid ondermijnt het vertrouwen in de politiek. En ik vrees dat bij Groep de Mos ook zoiets aan de gang is. Dus we zullen met die partijen goed in gesprek moeten gaan, hoe je dat stabiele bestuur, dat vertrouwen, kan uitstralen.'