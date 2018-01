West Wekker: Roeier Mark Slats gehuldigd en rechtszaak tegen 'gifuitstoter' Sterigenics van start

REGIO - Goedemorgen! Het weekend is weer voorbij, de werkweek is van start gegaan en dus praten we je in de West Wekker bij over het nieuws. Zo werd de Wassenaarse roeier Mark Slats gehuldigd na zijn wereldrecord en gaat de rechtszaak tegen 'gifuitstoter' Sterigenics na jaren van start.

1. Wassenaarse roeier Mark Slats gehuldigd na wereldrecord

Hij had er dertig dagen, zeventien uur en 49 minuten voor nodig: in een (wereld)recordtempo roeide de Wassenaarse timmerman Mark Slats solo en non-stop de 5000 kilometer van de Canarische eilanden naar de Kleine Antillen. Gisterochtend werd hij bij terugkeer in Nederland op Schiphol onthaald door familieleden en fans, waarna hij in zijn woonplaats werd gehuldigd.

2. Rechtszaak tegen 'gifuitstoter' Sterigenics na jaren van start. Hoe zat het ook alweer?

Wie kent ‘m nog, de naam Sterigenics? Het bedrijf zat in Zoetermeer en stootte in de periode tussen 2004 en 2009 veel te veel van de kankerverwekkende stof ethyleenoxyde uit. Vandaag begint een rechtszaak tegen Sterigenics en ook tegen de gemeente Zoetermeer. Want in hoeverre was de gemeente verantwoordelijk voor die te hoge uitstoot? Aan de hand van vier vragen praten wij je bij over de zaak.

3. Haagse VVD wil nieuwe poging doen om raamprostitutie weg te krijgen

De roze ramen moeten weg uit het centrum van Den Haag. Dit is één van de punten in het partijprogramma van de Haagse VVD, zo bleek tijdens de start van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zolang er prostitutie is, belemmert dat de ontwikkeling van het centrum, zegt VVD lijsttrekker Boudewijn Revis.

4. Twitteraars mogen gratis naar het Mauritshuis

Gratis naar het Mauritshuis op zondag 28 januari? Dat mogen twitteraars die zich afgelopen week hebben uitgelaten over de kwestie rondom naamgever Johan Maurits van Nassau Siegen. Nadat het Mauritshuis een beeld van hem had weggehaald, ontstond er een discussie op de sociale media.

Vanavond op TV West: Durf te koken!

Het gloednieuwe kookprogramma Durf te koken! De Haagse kok Xander Dumerniet, bekend van het SBS-programma 'Oh Obesitas' laat je iedere maandag in tien minuten zien hoe je een lekker en makkelijk gerecht op tafel zet. Vlees, vis, vegetarisch, voorgerechten en desserts, Xander maakt het allemaal. En het leukste is: jij kan het ook.