Kabelhaspel tegen auto gerold: 'De kofferbak is helemaal ingedeukt' De schade is aanzienlijk. (Foto: Facebook politie Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de Emmalaan in Alphen aan den Rijn is zondag een auto vernield. Iemand heeft een grote kabelhaspel tegen de auto laten rollen. De schade aan de auto is volgens de politie 'aanzienlijk'.

'De politie reed rond 5.00 uur toevallig langs en die ontdekte de schade', vertelt de vrouw van wie de auto is. 'De kofferbak is helemaal ingedeukt en het glas van de achterruit is kapot.' Volgens de politie moet de vernieling tussen 2:00 uur en 5:00 uur gepleegd zijn. De politie vraagt getuigen zich te melden.