Kabelhaspel tegen auto gerold, schade 'aanzienlijk' De schade is aanzienlijk. (Foto: Facebook politie Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de Emmalaan in Alphen aan den Rijn is zondag een auto vernield. Iemand heeft een grote kabelhaspel tegen de auto laten rollen.

De schade aan de auto is volgens de politie 'aanzienlijk'. De vernieling zou tussen 2:00 uur en 5:00 uur gepleegd zijn. De politie vraagt getuigen zich te melden.