BOSKOOP - Een medewerker van een huisartsenpost is zondagavond mishandeld in Boskoop. Dat meldt de politie.

De medewerker was opgeroepen om hulp te verlenen in een huis aan de Julianastraat. Waarom de medewerker mishandeld werd, is niet bekend. De politie kreeg een noodoproep en heeft een verdachte aangehouden.