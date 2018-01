Deel dit artikel:











File na ernstig ongeluk op N470 Traumahelikopter. (Archieffoto: John van der Tol)

PIJNACKER - Op de provinciale weg N470 is maandagmorgen een ernstig ongeluk gebeurd. Het ongeluk gebeurde tussen Industrieterrein De Boezem en Pijnacker/Berkel en Rodenrijs. De weg is in beide richtingen afgesloten meldt de ANWB.

Het ongeluk gebeurde rond 7.50 uur. Het zou om een zware beknelling gaan waarbij ook de traumahelikopter is opgeroepen. Volg hier de actuele verkeersinformatie