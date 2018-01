Deel dit artikel:











Twee gewonden bij aanrijding in Hazerswoude-Dorp Foto MediaTV

HAZERSWOUDE-DORP - Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Hoogeveenseweg in Hazerswoude-Dorp richting Boskoop zijn maandagochtend twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. De rotonde in Hazerswoude is tijdelijk afgezet.

De twee slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is ingezet om de schade op te ruimen.