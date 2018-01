'Ik was net een vliegende kanariepiet', Bella Hay blikt terug op Wie is de Mol

DEN HAAG - 'Het leek wel of ik al dood was zaterdag.' Zo blikt Bella Hay bij mediapartner Den Haag FM terug op haar deelname aan het populaire spelprogramma Wie is de Mol. De Haagse muzikante kreeg veel meelevende reacties op haar uitschakeling die zaterdag was te zien.

Na drie afleveringen kreeg Hay - inderdaad dochter van Barry Hay - het gevreesde rode scherm te zien. Ze wist te weinig van de Mol om door te mogen naar de volgende aflevering.

In Wie is de Mol proberen de deelnemers zo veel mogelijk geld te verdienen met allerlei opdrachten. Een van hen is de Mol en probeert die opdrachten te laten mislukken. De andere kandidaten moeten proberen deze verrader te ontmaskeren.



Paraglider

De Haagse viel op door het enthousiasme waarmee ze het spel speelde en de gele regenjas waarin ze rondliep. 'Ik was net een vliegende kanariepiet in de parachute', vertelt Hay over de opdracht waarin ze in een paraglider over het Georgische landschap vloog.

De zangeres had tijdens de derde aflevering een joker verdiend. Dat had haar een voordeel kunnen bezorgen tijdens de test waarmee iedere aflevering wordt afgesloten. Maar ze zette die joker doelbewust niet in. Reden was dat iemand anders tijdens een spel een zwarte vrijstelling had veroverd. Daarmee kan alles wat voor de test wordt ingezet van tafel worden geveegd.



'Heel erg leuk'

De gedachte van Hay was logisch, maar bleek toch niet te kloppen. De zwarte vrijstelling werd niet ingezet. En dus dupeerde ze zichzelf. 'Ik wilde heel graag door naar de volgende aflevering', vertelt ze in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. 'Maar meer omdat ik het heel erg leuk vond dan dat ik echt het idee had dat ik zou winnen.' Op de vraag wie volgens haar de Mol is, heeft de Haagse dan ook geen antwoord. 'Als ik dat wist, had ik nog in Georgië gezeten...'

LEES OOK: