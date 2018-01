Deel dit artikel:











Huizen even ontruimd door brand, politie onderzoekt brandstichting Foto: Regio15

DEN HAAG - Door een brand zijn maandag meerdere huizen aan de Z.H.B.-Hoven in de Haagse wijk Kortenbos ontruimd. Het vuur werd rond 8.00 uur ontdekt. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

De bewoners van zeven huizen kwamen tijdelijk op straat te staan. Niemand raakte gewond. Na een half uur was het vuur geblust. De brand was begonnen bij een matras in een van de woningen. De politie is op zoek naar getuigen om te kijken of er sprake is van brandstichting.