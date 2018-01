Stanislascollege Delft en Edelsteen Zoetermeer nu ook 'Excellente School'

DELFT - Het RK Stanislascollege voor vwo en gymnasium in Delft en Integraal Kindcentrum (IKC) De Edelsteen in Zoetermeer zijn door de Inspectie van het Onderwijs uitgeroepen tot Excellente Scholen. Zij verdienen dit predicaat, dat drie jaar geldt, op grond van de bijzondere invulling van hun onderwijs.

Het Stanislascollege is het enige Jezuïetencollege in Nederland. 'Het is een soort enclave', zegt de jury. 'De rooms-katholieke origine van de school met kapel en Jezuïetenklooster is duidelijk. Ook anno 2017 schaamt de school zich niet voor haar identiteit.'

De jury roemt de schoolcultuur waarvoor iedereen zich graag inzet. 'Hoewel in de school een duidelijk accent ligt op kennis, wordt ook de gehele mens niet uit het oog verloren', schrijft de jury in haar rapport. Zo is er een groot buitenschools aanbod met als belangrijk onderdeel de buitenlandse reizen. Die duren maar liefst 3,5 week. Daardoor '...is er ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling om zich zelfstandig te ontwikkelen', aldus de jury.



Eigenaarschap

De Edelsteen in Zoetermeer profileert zich als Dalton-basisschool met bijzondere aandacht voor het 'eigenaarschap', zoals dat wordt genoemd. 'Wij leren onze kinderen samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te zijn', heet het op de eigen website.

De jury zegt daarover dat ze heeft kunnen constateren dat dat diep geworteld is binnen de school: 'De jury heeft kennis kunnen maken met zelfverzekerde en initiatiefrijke leerlingen die zelf hun werkplek kunnen kiezen, zelf hun activiteiten kunnen plannen en daarin de volgorde bepalen (...) en waar mogelijk bepalen of zij instructie nodig hebben zoals bij met name rekenen en wiskunde het geval is.'



Trots

Cynthia Vijgenboom, directeur onderwijs van De Edelsteen, is natuurlijk apetrots op het predicaat excellent. 'Er zijn veel scholen in Zoetermeer en als je dan de eerste bent die zich excellent mag noemen...', zegt Vijgenboom.

Op het Stanislas aan het Westplantsoen in Delft was het maandagochtend een feestje. 'Met gebak voor het personeel en soesjes voor de leerlingen', zergt Sonja de Kreij, rector van het Stanislas. 'Het is een bekroning, net in het jaar dat we zeventig jaar bestaan. We zijn op de goede weg en we gaan er graag mee door.'