'Zoetermeer had moeten ingrijpen bij "gifuitstoter" Sterigenics', 80.000 euro boete geëist

ZOETERMEER - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een geldboete van 1,2 miljoen euro geëist tegen Sterigenics. Het bedrijf reinigde tot 2010 in Zoetermeer medische apparatuur en kleding. Daarbij stootte het tussen 2004 en 2009 een te hoge concentratie van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. Ook vindt het OM dat er genoeg bewijs is dat de gemeente Zoetermeer opzettelijk nalatig is geweest en eist een geldboete van 80.000 euro.

Twee leidinggevenden van het bedrijf, dat nu onder de naam Deross Holding opereert, krijgen als het aan het OM ligt een werkstraf van 100 uur. De gemeente is volgens het OM nalatig geweest. Ze had volgens de officier moeten ingrijpen en moeten zorgen voor het milieu en is daarom strafbaar.



Rapportages

'General Manager' Rudolf N. zei tijdens de zitting dat hij niet op de hoogte was van de te hoge uitstoot, ondanks de maandelijkse rapportages die hij ontving. N. wist, naar eigen zeggen, niks van techniek en zou op dat gebied ondersteund worden door het hoofdkantoor in België. Verder regelde hij de dagelijkse gang van zaken, maar werd hij in eerste instantie aangenomen voor sales-activiteiten, zei hij.

Hans A. werd als veiligheidsman van het bedrijf iedere maand op de hoogte gehouden van de uitstoot, doormiddel van rapportages. Ook ging hij om de twee maanden langs bij het bedrijf voor overleg. Hij heeft eerder verklaard dat er gewerkt werd met een uitstootnorm die niet haalbaar was. Maar dat is nooit doorgegeven aan de gemeente.

De te hoge uitstoot van ethyleenoxide werd veroorzaakt door een probleem met de verbrandingsinstallatie. Daardoor werd er uitgestoten via een noodpijp. De installatie was een aantal jaar of grote delen van een jaar kapot.



Rol zo klein mogeljk

Beide verdachten proberen tijdens de zitting hun rol zo klein mogelijk te maken. Zo zei A. dat hij als veiligheidsman niet de bevoegdheid had om het hele productieproces stil te leggen. En was N. volgens zijn advocaat dan wel 'general manager' en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar zeker geen directeur van de vestiging in Zoetermeer.



Sterigenics is een Amerikaans bedrijf met een Europees hoofdkantoor in het Belgische Leuven. Het bedrijf zat sinds 1991 in Zoetermeer, sinds 2004 opereerde het onder de naam Sterigenics. Het is nu onder mee nog actief in België, Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Onrust





De zaak leidde destijds tot veel beroering in Zoetermeer, waar Sterigenics midden in een woonwijk was gevestigd. Omdat de gemeente op de hoogte was van de schadelijke concentraties die Sterigenics uitstootte en niets deed, moest in 2010 de verantwoordelijke milieuwethouder Frank Speel aftreden.

Tijdens de zitting verwees ook een van de verdachte directeuren naar de passieve houding van de gemeente, toen de rechtbank vroeg waarom het bedrijf jarenlang niets aan de situatie deed. Volgens de directeuren waren de gezondheidsrisico’s voor omwonenden nihil. Diverse onderzoekers verschillen daarover van mening.



Ambtenaar

Eerder was ook een ambtenaar van de gemeente als verdacht aangemerkt, maar die zaak werd geseponeerd.

Enkele jaren geleden kwam het OM al tot een schikking met het bedrijf. Sterigenics zou twee miljoen euro moeten betalen en beide directeuren zouden een werkstraf krijgen van honderd uur. Alleen ging de minister niet akkoord met de deal.

LEES OOK: Rechtszaak tegen 'gifuitstoter' Sterigenics na jaren van start. Hoe zat het ook alweer?