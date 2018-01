GroenLinks: 'Provinciale besluiten moeten terug in huis-aan-huisbladen'

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland moet besluiten van de provincie weer publiceren in huis-aan-huisbladen. Dat vindt de fractie van GroenLinks in Zuid-Holland. De advertenties van de provincie zijn sinds 1 januari 2018 uit de regionale media verdwenen.

Samen met de fracties van Partij voor de Dieren en 50PLUS heeft GroenLinks dit bij de provincie aangekaart. Volgens fractievoorzitter Huri Sahin van GroenLinks is het 'ontzettend belangrijk' dat de overheid op deze manier inwoners op de hoogte houdt. 'Ook mensen die digitaal niet vaardig zijn, en dat zijn veel mensen, moeten deze informatie kunnen ontvangen.'

Sahin is ook bang dat de lokale en regionale media door het verdwijnen van deze advertenties een groot deel van hun inkomsten kwijtraken.



Online gegevens

De provincie Zuid-Holland publiceert de gegevens over provinciale besluiten alleen nog op de website overheid.nl .

'We willen dat alle publicaties van alle overheidsorganisaties op één plek te vinden zijn', reageert provincieadviseur Edward Sterenborg. 'We hebben nog niet gemerkt dat dit voor mensen een probleem is, maar dit kan nog veranderen.'