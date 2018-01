Oud-spits ADO zag leven niet meer zitten na hersenschudding en schrijft boek voor lotgenoten

DEN HAAG - Letterlijk in één klap was in 2008 de voetbalcarrière van ADO-speelster Rianne Schorel voorbij. Doordat ze een bal tegen haar hoofd kreeg, liep Rianne een zware hersenschudding op. Met de hersenschudding liep ze te lang door, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft ze nu een boek geschreven, waarin ze waarschuwt voor de gevaren van een hersenschudding. 'Een prachtige voetbalcarrière had ik voor mezelf bepaald, maar met de realiteit werden al mijn dromen neergehaald', schrijft ze.

In een wedstrijd tegen AZ ging het voor Rianne Schorel mis. De oud-spits van ADO Den Haag liep een zware hersenschudding op, nadat ze een afzwaaiend schot tegen haar hoofd kreeg. De blessure werd niet goed behandeld waardoor ze er niet meer bovenop kwam.

Goede begeleiding ontbrak en Rianne kwam in een isolement terecht en zag het leven niet meer zitten. 'Ik had er geen zin meer in. Ik voelde me eenzaam, onbegrepen en alleen', zegt ze. Totdat ze hulp zocht bij specialisten in Amerika.





Naar Amerika voor behandeling

In de VS is er meer kennis over hoe om te gaan met een hersenschudding. Rianne werd daar behandeld door neurologische experts die ook American football-spelers begeleiden uit de belangrijkste Amerikaanse competie, de NFL.

In Amerika kwam de oud-voetballer er weer bovenop en besloot ze om haar verhaal op te schrijven. Met haar boek 'Leven met mijn hersenschudding' wil ze lotgenoten informeren. Volgens Rianne is er in Nederland nu nog te weinig kennis en aandacht voor de mogelijke gevolgen van een hersenschudding. 'Het is voor mensen die ook in deze situatie zitten. Zodat ze weten: ik ben niet alleen. Zodat ze weten: dit is wat het inhoudt en zo kan je ermee omgaan.'



KNVB opent kliniek

Ook wil Schorel de voetbalwereld waarschuwen voor de gevaren van een hersenschudding. Ze heeft zelf nooit meer op een hoog niveau kunnen voetballen en wil voorkomen dat dit anderen ook overkomt. De KNVB gaat nu ook aandacht besteden aan het probleem. Donderdag 1 maart opent de voetbalbond een kliniek voor amateurs en profs die een hersenschudding oplopen op het veld.