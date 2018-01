Ook niet-islamieten op kieslijst Partij van de Eenheid

DEN HAAG - ‘Verbreding en verjonging’. Dat is wat de Haagse Partij van de Eenheid nastreeft met de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van over twee maanden. Op die lijst staan veel jonge mensen én voor het eerst ook mensen die geen islamiet zijn, aldus lijsttrekker Arnoud van Doorn.

Zijn partij presenteerde maandag de top 5 van de kieslijst. Na Van Doorn staat een oude bekende op nummer twee: Abdoe Khoulani. Hij is nu nog raadslid. 'En hij heeft in het verleden veel voor onze partij gedaan', zegt Van Doorn. 'Dus hij staat gewoon weer op de lijst.'

De Partij van de Eenheid heeft nu één zetel in de Haagse gemeenteraad. Op plek drie van de kieslijst staat Muhammed Arslan. Hij is jurist en directeur bij een letselschadebedrijf. Ook is Arslan bestuurslid van Milli Görüs-moskee Mimar Sinan. Op de vierde plaats staat Liesbeth Hofman, klantadviseur bij CAK en student bestuurskunde. Nummer vijf is student management Hatice Demirelr.



Divers gezelschap

In totaal komen er twintig mensen op de lijst. Van Doorn spreekt van een 'heel divers gezelschap'. Want er staan bijvoorbeeld ook mensen uit de Pakistaanse en Indonesische gemeenschap en autochtone Nederlanders op. En ongeveer eenvijfde van die kandidaten is geen islamiet.

Volgens Van Doorn toont de Partij van de Eenheid daarmee aan de naam eer aan te willen doen. 'Veel mensen denken dat wij een orthodoxe of salafistische partij zijn. Maar wij zijn een brede partij op islamitische grondslag. En geen islampartij.'



Jonge, hoog opgeleide kandidaten

Verder is hij trots op het grote aantal vrouwen en jonge, hoog opgeleide kandidaten. 'Dat was op nadrukkelijk verzoek van de achterban. Die wil jonge, goed opgeleide mensen.' Die kandidaten staan de springen om hun stem in de politiek te laten horen, zegt de lijsttrekker. 'Dat is derde generatie, een echt sterke generatie.'

In Den Haag doen drie partijen mee die zich richten op islamitische kiezers: naast de Partij van de Eenheid zijn dat de Islam Democraten en NIDA. Volgens Van Doorn zitten die partijen niet in elkaars vaarwater omdat ze een totaal andere achterban hebben. NIDA noemt hij bijvoorbeeld 'GroenLinks met een islamitisch sausje'. Die partij, stelt hij, zal dan ook vooral kiezers gaan wegtrekken bij de PvdA, D66 en dus GroenLinks.