Automobilist rijdt opzettelijk sociale dienst binnen Foto: Flashlight Fotografie

DEN HAAG - Een automobilist is maandagmiddag met opzet het pand van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) in Lisse binnengereden. Dat heeft een woordvoerster van de politie bevestigd. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot.

Het ongeval gebeurde even na 15.00 uur aan de Hobahostraat in Lisse. De man reed dwars door de pui heen en kwam voor een balie tot stilstand. De politie heeft de bestuurder van de auto, een 52-jarige man uit Hillegom, aangehouden. Van getuigen hoorde de politie dat hij met opzet het gebouw inreed, maar waarom hij deze actie uitvoerde, is nog onduidelijk. Over zijn motieven wordt hij nu gehoord door de politie. De schade aan het pand is aanzienlijk. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het pand gereden.

Personeel erg geschrokken 'Het was voor medewerkers schrikken', zegt een woordvoerder van ISD. 'Gelukkig stond er niemand aan de balie, daar zijn we heel blij mee.' Het kantoorgebouw werd korte tijd ontruimd. Na onderzoek mocht het personeel weer naar binnen, wel bleef de dienst dicht voor bezoekers. Ook de ISD kan niets zeggen over het motief. 'We wachten het onderzoek van de politie af.' ISD Bollenstreek heeft alle afspraken voor dinsdag 23 januari afgezegd.