Vitaliteit staat centraal op evenement Hogeschool Leiden

LEIDEN - Hoe vitaal ben je? Daar draaide het maandag in Leiden om op het eerste Vitaliteitsevent071 op de Hogeschool Leiden. Je kunt er bijvoorbeeld je bloeddruk of je cholesterolgehalte laten controleren of een fitheidstest doen. Het doel is om inwoners van Leiden te laten zien hoe belangrijk vitaliteit is en welke bedrijven daarbij kunnen helpen.

Twee studenten zijn druk bezig om onder begeleiding sit-ups te doen. 'Ik heb er 67 gehaald en daar ben ik best trots op', zegt een van hen. Beide studentes houden hun gezondheid goed in de gaten. 'We letten op ons gewicht en we sporten ook allebei.' Toch vinden ze het wel prettig om nog wat extra info op te halen bij de verschillende kraampjes die te vinden zijn op het Vitaliteitsevent. 'Dat kan nooit kwaad.'

Steeds meer mensen zijn bezig met hun gezondheid en daar speelt de Vitaliteitsevent op in. Want het kan altijd beter, is het idee. 'Het doel is om meer mensen in de Leidse regio te laten zien hoe belangrijk vitaliteit is', zegt Eric Baars van het Centrum voor Vitaliteit.



Nieuwe digitale technieken

En dus kun je bijvoorbeeld je glucosegehalte laten meten of kennismaken met de nieuwste techniek om de flexibiliteit van je nekwervels te testen. En dat laatste gebeurt dan met behulp van een 3D-bril die op het hoofd van de patient wordt geplaatst. Het is een voorbeeld van hoe nieuwe digitale technieken steeds vaker in de zorg worden toegepast.

'Op deze manier kunnen we makkelijk testen en bovendien worden de testgegevens meteen opgeslagen', zegt fysiotherapeute Kiki Coppelmans. 'Het scheelt mij een hoop papierwerk en ik kan dus meer tijd aan de patient besteden.' Naar verwachting organiseert het Centrum voor Vitaliteit volgend jaar weer een soortgelijk event.