OM eist drie jaar tegen 'dakdekker' die ouderen oplichtte

REGIO - Het Openbaar Ministerie eist drie jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de man die tientallen ouderen oplichtte in Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Voorschoten. Hij deed zich van 2013 tot 2015 telkens voor als dakdekker en maakte hen wijs dat het dak reparatie nodig had. De verdachte haalde zo ruim 14.000 euro binnen.

De babbeltruc was zo simpel en doeltreffend dat de 31-jarige Roy S. er lang mee door kon gaan. Hij belde aan bij de slachtoffers, stelde zich voor als 'Richard Verbeek' en noemde ook de naam van een bestaand dakdekkersbedrijf. Hij vertelde de ouderen dat hij al in de buurt werkte en had gezien dat het dak slechte plekken had.

Het slachtoffer kreeg vervolgens een handgeschreven offerte en de verdachte vroeg geld om wat materialen te kopen. Het ging om bedragen van tussen de 500 en 1500 euro. De zogenaamde dakdekker wilde de ouderen ook wel even naar de pinautomaat brengen. Daarna verdween de man zonder ooit een reparatie verricht te hebben.



Verveling

Roy S. werd in juni 2015 opgepakt. Hij wordt verdacht van 26 oplichtingsgevallen, ook in Brabant. Tijdens de behandeling van zijn rechtszaak maandag was hij niet aanwezig. Volgens de officier van justitie zijn veel mensen op leeftijd er ingestonken en stond de man daar nooit bij stil. 'Hij deed het uit verveling, omdat hij geld nodig had voor zijn luxe leventje.'

Roy S. is al eerder veroordeeld voor dit soort praktijken en viel telkens in het oude patroon. Hij zou vorig jaar weer hebben toegeslagen. Het OM ziet dan ook niets in een behandeling van de man en eist een celstraf van drie jaar. Verder moet hij 14.000 euro terugbetalen aan 18 slachtoffers die een vordering hebben ingediend.



Kopie van de babbeltruc

De advocaat vindt het bewijs nogal mager. De verdachte heeft maar een deel van de oplichtingen bekend. Er zou een zekere Geert zijn geweest, die de babbeltruc zou hebben gekopieerd. Deze man zou ook beter passen bij het 'vage signalement' dat de senioren opgaven: een man met een Brabants accent en golvend haar. Er zou geen onderzoek naar hem zijn gedaan.

De Haagse rechtbank doet 5 februari uitspraak.

