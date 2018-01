Aantal verkeersongelukken op A12 bij Bodegraven-Reeuwijk moet omlaag

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Er moet een onderzoek komen naar maatregelen om het aantal verkeersongelukken op de A12 te verlagen. Dat heeft burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk afgesproken met Rijkswaterstaat. Volgens de burgemeester 'is ieder ongeluk er een te veel'.

'De aanleiding voor het gesprek met Rijkswaterstaat was het aantal ongelukken, waaronder een aantal ernstige, in een korte periode', zei Van der Kamp op Radio West. Hij vervolgt: 'Er moet nog een onderzoek komen, zodat op basis van de feiten conclusies getrokken kunnen worden'.

Rijkswaterstaat gaat nog eens kritisch kijken naar de cijfers. Over 2017 lijkt het totaal aantal ongelukken op de snelweg iets gedaald te zijn. Uitgezocht wordt of de snelheid daar iets mee te maken heeft. Er was een periode dat er overdag 100 en 's avonds 120 kilometer per uur gereden mocht worden.



Aanvullende maatregelen

Het onderzoek moet ook uitwijzen of er aanvullende maatregelen nodig zijn en of die wel gaan helpen. Burgemeester Van der Kamp rijdt zelf vaak over de A12 bij Bodegraven-Reeuwijk en vindt dat 'het een heel druk stuk weg is en de snelheidsverschillen tussen de rechterbaan en de linker soms heel groot zijn'.

De maatregelen voor de A12 waar de burgemeester aan denkt zijn invoering van dynamische snelheidsbeperking en het gebruik van matrixborden. 'Het kan overigens geen kwaad om in het verkeer beter op te letten en als bestuurder de mobiele telefoon tijdens het rijden niet te gebruiken', besluit Van der Kamp.