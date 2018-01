Deel dit artikel:











Snowboardster Michelle Dekker ook definitief naar Olympische Winterspelen Michelle Dekker tijdens de World Cup 2017 in Bad Gastein. (Foto: Miha Matavz)

REGIO - De Zoetermeerse snowboardster Michelle Dekker sluit zich volgende maand aan bij de Nederlandse ploeg voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De 21-jarige doet daarmee voor de tweede keer mee aan de Spelen. In 2014 was ze ook al van de partij. Sportkoepel NOC*NSF heeft Dekker aangewezen voor de parallelreuzenslalom.

Dekker krijgt gezelschap van Cheryl Maas en Niek van der Velden, die zich al eerder hadden geplaatst voor het evenement in Zuid-Korea. In totaal doen er 33 sporters mee namens Nederland. De langebaanschaatsers zijn met twintig deelnemers het best vertegenwoordigd. Zuid-Holland Noord is met negen deelnemers goed vertegenwoordigd. Behalve Michelle Dekker doen mee: Kai Verbij (500m en 1000m schaatsen), Kjeld Nuis (1000m en 1500m schaatsen), Patrick Roest (1500m schaatsen), Annouk van der Weijden (5000m en massastart schaatsen), Esmee Visser (5000 m schaatsen), Yara van Kerkhof (relay, 500m en 1000m shorttrack), Lara van Ruijven (relay en 500m shorttrack) en Dylan Hoogerwerf (relay en 500m shorttrack). Uiteraard is schaatscoach Jac Orie ook van de partij.