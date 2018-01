Minister Ollongren bezoekt energieneutrale woningen in Mariahoeve

DEN HAAG - Met een werkbezoek van minister Kajsa Ollongren aan Den Haag is de nieuwe campagne Energie besparen doe je nu maandag een nieuwe fase ingegaan. Daarin ligt de nadruk op maatregelen waarmee woningen op een duurzame manier verwarmd en geïsoleerd kunnen worden. Ollongren bracht samen met wethouder Joris Wijsmuller een werkbezoek aan initiatieven in Den Haag die laten zien hoe je meer energie kunt besparen.

Michael James uit de Haagse wijk Mariahoeve heeft zijn jaren zestig woning helemaal energieneutraal gemaakt. Zonnepanelen, vloerverwarming, drie dubbel dikke ramen. ‘Ik ben architect en zie het als een uitdaging om mijn huis zodanig aan te passen dat het energieneutraal is.'

Met subsidies van de gemeente en een flinke investering heeft James dit voor elkaar kunnen krijgen: ’En het mooie is door onze inzet hebben nu alle woningen in mijn straatje zonnepanelen op het dak. Energie besparen werkt blijkbaar aanstekelijk.‘



Uitstoot van CO2 moet omlaag

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgas vrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken. Hiervoor zijn subsidies mogelijk gesteld.



Duurzame woningen

In Nederland staan ongeveer 9 miljoen gebouwen, waarvan 8 miljoen woningen. Die dragen voor 16 procent bij aan de totale uitstoot van CO2 in Nederland. Die moeten allemaal een alternatief krijgen voor aardgas om te verwarmen en te koken. Dat zijn meer dan 250.000 woningen per jaar.

Daarnaast moeten ook de ruim 1 miljoen bedrijven, winkels, scholen en andere gebouwen van het aardgas af. ‘Die doelstelling is ambitieus', erkent minister Ollogren, 'maar we hebben geen andere keus'.