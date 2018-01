Terugslag voor zieke Ivo in Amerika: 'Het is vooral ziekenhuis in, ziekenhuis uit'

DEN HAAG - Begin januari vertrokken Ivo en Anne-Marij Visser uit Den Haag naar Amerika om te beginnen aan een behandeling tegen de agressieve vorm van bloedkanker waaraan Ivo lijdt. Alle reguliere behandelmethodes die in Nederland te krijgen zijn, werkten niet. Na een crowdfundactie waarmee binnen vier weken de benodigde 400.000 euro werd opgehaald, vertrokken ze naar Seattle. Alleen daar ligt Ivo nu al enige tijd in het ziekenhuis vanwege een infectie die hij heeft opgelopen.

'We hebben een beetje een gek begin gehad in Amerika', vertelt Anne-Marij Visser vanuit Seattle. 'Door de infectie die Ivo heeft opgelopen, is het vooral ziekenhuis in, ziekenhuis uit. We zijn daarom helaas nog niet aan de behandeling begonnen.'

Het lichaam van Ivo is door de agressieve vorm van bloedkanker waaraan hij lijdt, behoorlijk verzwakt. De infectie kon daardoor juist bij hem makkelijk toeslaan. 'Het is gewoon domme pech', zegt Anne-Marij. 'Mensen met een normaal immuumsysteem zouden hier waarschijnlijk nauwelijks last van hebben, maar in het geval van Ivo ging zijn hele lichaam meteen in de weerstand.'



Extra kosten

De behandeling waarvoor de familie Visser naar Amerika is vertrokken, heeft een aardig kostenplaatje, namelijk 400.000 euro. Dat bedrag is inmiddels binnen door middel van een zeer geslaagde crowdfundingsactie. Maar door de plotselinge infectie van Ivo is er nu nog meer geld nodig en dat is best lastig. 'Je merkt dat de crowdfunding terugloopt nu we in Amerika zijn. Je moet het toch van je eigen netwerk hebben en mensen denken dat we alles nu binnen hebben nu we hier zitten. Maar door de infectie van Ivo hebben we nu zeker nog 60 tot 80.000 euro nodig, waarvan we er nu ongeveer 10.000 hebben', verklaart Anne-Marij.

Ondanks dat het nog niet meezit sinds Anne-Marij en Ivo in Amerika zijn, blijven ze positief. 'Ivo ligt nog in het ziekenhuis, maar het gaat gelukkig al een stuk beter met hem. Het is nu het belangrijkste dat hij goed aansterkt, maar als er niks geks gebeurt, is het de bedoeling dat hij over ongeveer anderhalve week met de behandeling tegen zijn ziekte gaat beginnen.'

