Woningoverval Beethovenlaan in Leiden

LEIDEN - De politie in Leiden heeft een onderzoek ingesteld naar een woningoverval maandagavond in Leiden. Twee mannen zouden een woning aan de Beethovenlaan zijn binnengedrongen. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk, de recherche heeft een onderzoek ingesteld.

Eerder op de avond was er een oproep via Burgernet Z-Holland om uit te zien naar twee mannen die zich verdacht ophielden in de Beethovenlaan. Al vrij snel werd de burgernetactie beëindigd. Een politiewoorvoerder meldt aan Omroep West dat het niet zeker is of het gaat om dezelfde personen die de woning hebben overvallen.

Of er bij de overval iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie voert een buurtonderzoek uit en is op zoek naar getuigen.