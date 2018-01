West Wekker: Kijkshop sluit al zijn winkels en een terugslag voor zieke Ivo in Amerika

DEN HAAG - Goedemorgen! Pak een kop koffie of thee, ga lekker zitten en breng jezelf helemaal op de hoogte met onze West Wekker.

1. Alle winkels van Kijkshop sluiten de deuren

Alle zeventig winkels van Kijkshop, waaronder die in Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Gouda en Rijswijk, gaan vanaf vandaag niet meer open. De winkelketen kampt al jaren met aanzienlijke verliezen. De Zweedse eigenaar The One vraagt faillissement aan bij de rechter.

2. 'Zoetermeer had moeten ingrijpen bij "gifuitstoter" Sterigenics'

Een boete van 1,2 miljoen euro. Dat eiste het Openbaar Ministerie gisteren tegen Sterigenics. Het bedrijf stootte in Zoetermeer jarenlang een te hoge concentratie van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. Het OM vindt dat er genoeg bewijs is dat de gemeente Zoetermeer opzettelijk nalatig is geweest en eist van de gemeente een geldboete van 80.000 euro.

3. Terugslag voor zieke Ivo in Amerika: 'Het is vooral ziekenhuis in, ziekenhuis uit'

Ivo vertrok begin januari naar Amerika om te beginnen aan een behandeling tegen de agressieve vorm van bloedkanker waaraan hij lijdt. Alle reguliere behandelmethodes die in Nederland te krijgen zijn, werkten niet. Na een crowdfundactie waarmee binnen vier weken de benodigde 400.000 euro werd opgehaald, vertrokken ze naar Seattle. Alleen daar ligt Ivo nu al enige tijd in het ziekenhuis vanwege een infectie die hij heeft opgelopen.

4. Automobilist rijdt opzettelijk sociale dienst binnen

Het was flink schrikken bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst in Lisse toen daar gistermiddag een automobilist met opzet het pand in reed. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot.

5. Oud-spits ADO zag leven niet meer zitten na hersenschudding en schrijft boek voor lotgenoten

Letterlijk in één klap was in 2008 de carrière van ADO-voetbalster Rianne Schorel voorbij. Doordat ze een bal tegen haar hoofd kreeg, liep Rianne een zware hersenschudding op. Ze heeft er jaren mee doorgelopen, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft ze nu een boek geschreven, waarin ze waarschuwt voor de gevaren van een hersenschudding.

