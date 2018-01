Deel dit artikel:











Delfts Blauw in de Erfgoed top 3 van 'Het pronkstuk van Nederland' Schotel Delfts Blauw, ca 1691-1721, Lambertus van Eenhoorn (Foto: Museum Prinsenhof Delft)

DELFT - De verkiezing van 'Het pronkstuk van Nederland' is voor Museum Prinsenhof in Delft zeer succesvol verlopen. De 17-eeuwse Delfts Blauwe schotel van Lambertus van Eenhoorn staat in de Erfgoed top 3. Ook Dagboek van Anne Frank en het Plakkaat van Verlatinghe staan in deze categorie.

Delft is sowieso goed vertegenwoordigd in Het Pronkstuk van Nederland. Het schilderij Meisje met de parel van Vermeer staat in de Kunst top 3. Bij de categorie Ontwerp is de microscoop van de Delftse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek geselecteerd voor de finale. Van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 januari wordt elke avond in een live televisieuitzending van AVROTROS vanuit de Keizersgrachtkerk in Amsterdam per categorie een finalist bekendgemaakt. In de grande finale op vrijdag 26 januari kiest het publiek uiteindelijk één winnaar als het pronkstuk van Nederland.