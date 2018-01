VIDEO: Brand verwoest strandtent Paal 14 in Katwijk

Van de strandtent bleef niets over. (Foto: Flashlight Fotografie)

KATWIJK - Een van de bekendste strandtenten van Katwijk, Paal 14, is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest. Het vuur brak rond 1.00 uur uit.

Het vuur kon snel om zich heen grijpen omdat de hele standtent volledig van hout is gemaakt. Toen de brandweer aankwam, was het gebouw al niet meer te redden. Bij de brand vielen geen gewonden. Er waren een paar flinke knallen te horen. Volgens de brandweer waren dat gasflessen die nog in het pand aanwezig waren.



De rook trok over woningen, maar niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werd inwoners gevraagd ramen en deuren voor de zekerheid te sluiten. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

