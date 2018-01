Deel dit artikel:











'Dit is dramatisch', buurtbewoners schrikken van aanblik uitgebrande strandtent Paal 14 De brandweer kon niet voorkomen dat de strandtent volledig verloren ging. (Foto: Flashlight Fotografie) De brand werd rond 1.00 uur ontdekt. (Foto: Marc Wonnink) Van de strandtent bleef niets over. (Foto: Flashlight Fotografie)

KATWIJK - Van de trotse strandtent die Paal 14 in Katwijk was, is dinsdagochtend slechts een ruïne over. Een uitslaande brand legde de horecagelegenheid in de nacht van maandag op dinsdag volledig in de as.

'Dit was voor ons een bekende tent', vertelt een buurtbewoner die 's ochtends vroeg zijn hond uitlaat. 'Ik kwam hier regelmatig. Het was een heel moderne strandtent, heel luxe. Hier dronken we weleens wat. En hier kwamen wel meer mensen naartoe. Dit is echt een gemis.' Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. Het vuur brak rond 1.00 uur uit. Toen de gewaarschuwde brandweer aankwam, was het gebouw - dat volledig van hout wasgemaakt - al niet meer te redden. Er vielen geen gewonden.

'In enkele uren tijd he-le-maal weg' De buurtbewoner bekijkt de resten van Paal 14. 'Dit is dramatisch voor de eigenaar', verzucht hij. 'Je hebt zoiets opgebouwd en dan is het in enkele uren tijd he-le-maal weg...'