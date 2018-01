Papiervisjes eten eeuwenoude wandkaart: 'Ze hebben de linkerhoek weggevreten'

LEIDEN - Papiervisjes hebben een oude wandkaart van Universiteit Leiden aangevreten. 'Het is een belangrijke oude kaart, ontzettend mooi ook', zegt restaurateur Eliza Jacobi. Ze heeft het wanddoek uit 1670 met grote precisie hersteld.

Op de kaart, een kopergravure van Christiaan Hagen, zie je een stadsplattegrond van Leiden. 'De kaart wordt ook wel de grote Hagen genoemd', legt Jacobs uit. Aan weerszijden van de plattegrond staan afbeeldingen van de belangrijkste gebouwen van de stad in de zeventiende eeuw. Links de Pieterskerk, de Burcht en het stadhuis en rechts de Hooglandse kerk, de Marekerk, de Academie met Hortus botanicus en de Lakenhal.

De beestjes hebben vooral de linker onderhoek flink te pakken gehad. 'Blijkbaar zijn ze daar de lijst ingekomen. Ze hebben zo veel tijd gehad dat ze het hele papier hebben weggevreten.'



Stijfsellijm en papierpulp

Door Japans papier met stijfsellijm over de beschadigde delen te leggen heeft Jacobs de wandkaart gerestaureerd. Ook gebruikte ze papierpulp om de oppervlakte gelijk te maken. Vervolgens heeft ze een paar lijnen bijgeschilderd. 'Maar niet alles, want ik weet niet precies hoe alles eruit heeft gezien. Dat gedeelte blijft gewoon leeg.'



Volgens Jacobi zijn de boosdoeners papiervisjes. 'Het is lastig van papiervisjes af te komen, zeker als ze in de lijst zitten. Je ziet het niet gebeuren omdat ze het vooral 's nachts eten. Je ziet op een gegeven moment opeens de schade.' Het wanddoek is binnenkort weer te zien in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.