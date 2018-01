Deel dit artikel:











Dode gevonden in huis in Den Hoorn Foto: Regio15

DEN HOORN - In een huis aan het Kloosterpad in Den Hoorn is maandagavond een dode gevonden. Forensische experts hebben onderzoek gedaan, meldt een politiewoordvoerder.

Zo'n onderzoek wordt gedaan omdat de persoon 'onder verdachte omstandigheden' is overleden, aldus de woordvoerder.