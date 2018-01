Rekening geplunderd terwijl slachtoffer de bank belt om pas te blokkeren

DEN HAAG - Een 73-jarige man ontdekt dat zijn portemonnee is gestolen op het moment dat hij in een net vertrokken trein zit. Hij belt meteen zijn bank, maar nog terwijl hij het noodnummer aan de lijn heeft, wordt er 1150 euro van zijn rekening gehaald.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer zit op woensdag 27 september in de trein op station Den Haag Centraal. Hij heeft zijn jas aan een haakje achter hem gehangen. Vlak voor vertrek stapt iemand die achter hem zit plotseling uit de trein. Vlak daarna krijgt meneer een vreemd voorgevoel. Hij controleert zijn jaszakken en dan blijkt dat zijn portemonnee is gestolen.

Hij belt het noodnummer van zijn bank om zijn passen te blokkeren, maar moet even wachten tot hij geholpen wordt. Op het moment dat hij een medewerker aan de lijn heeft, vertelt die hem dat er vlak daarvoor al 1150 euro van zijn rekening is verdwenen.



Pinner in beeld

De man die het geld pint is duidelijk in beeld gebracht bij een automaat aan de Turfmarkt. Hij haalt het geld in meerdere transacties van de rekening. Het is niet bekend hoe hij aan de pincode komt. Mogelijk is die afgekeken terwijl het slachtoffer met zijn pinpas betaalde.



Herkent u de pinner?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem