Overvallers Blokker Den Haag hebben grote buit gemaakt

DEN HAAG - De twee overvallers die de dag na Kerst toesloegen bij Blokker in het centrum van Den Haag, hebben een grote buit gemaakt. De mannen hebben een medewerker flink geslagen en opgesloten. Ze zijn door meerdere camera’s binnen en buiten de winkel gefilmd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval op de winkel aan de Grote Marktstraat vindt plaats op woensdag 27 december rond 6.30 uur. De twee overvallers zijn ruim voor die tijd al aanwezig in de buurt van de personeelsingang, zo blijkt uit camerabeelden. Als het 24-jarige slachtoffer bij de winkel aankomt, vraagt één van hen hem zelfs om een sigaret en een vuurtje.

Vervolgens gaat de medewerker naar binnen en begint met werken. Even later wordt er aangebeld bij de personeelsingang. Hij denkt dat het een collega is en doet nietsvermoedend de deur open. Maar er blijken twee overvallers voor de deur te staan, die hem meteen stevig vastpakken en naar binnen duwen.



Kluis leeg gehaald

De overvallers nemen het slachtoffer mee naar de kluisruimte en eisen dat hij die open maakt. De man is zo bang, dat hij meewerkt. De hele kluis wordt leeg gehaald en de inhoud verdwijnt in een plastic tas van Lidl. Het slachtoffer krijgt nog een aantal harde klappen in zijn gezicht en tegen zijn hoofd.

Voor de daders vertrekken, sluiten ze de medewerker op in een ruimte. Hij weet zichzelf te bevrijden door over een wandje te klimmen. Daarbij valt hij op de grond en raakt even buiten bewustzijn. Intussen hebben de overvallers alle tijd om weg te komen.



Camerabeelden

De verdachten zijn door meerdere camera’s gefilmd, zowel binnen als buiten de Blokker. Al ruim voor de overval, rond 6.00 uur, lopen ze al door het centrum van Den Haag. Ook na de overval zijn ze door een aantal camera’s gefilmd, terwijl ze met de Lidl-tas met de buit over straat lopen.

De politie maakt niet bekend hoeveel geld de daders precies hebben buitgemaakt. Mogelijk is het u opgevallen dat iemand na 27 december ineens onverklaarbaar veel geld in zijn of haar bezit heeft. Daarnaast zijn ook de telefoon en een gouden ketting van het slachtoffer meegenomen.



Signalementen overvallers

Eén van de daders is duidelijk dikker en langer dan de ander. Die man is blank en 1.80 meter lang. Hij draagt zwarte handschoenen, mogelijk van het merk Nike. Verder is hij in het zwart gekleed en heeft hij een zwarte pet en capuchon op. Op de beelden uit het kantoor van Blokker is te zien dat hij in ieder geval nog iets roods of oranjes draagt.

De tweede man is slank en ongeveer 1.70 a 1.80 lang. Hij was ook in het donker gekleed en droeg een lichtkleurige pet en een capuchon. Op zijn borst en broekzakken zijn witte logo’s te zien. De politie hoort het graag als u een idee heeft wie het zijn, of als u getuige was van deze overval.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem