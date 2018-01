Auto die Liselore (19) aanreed in nieuwjaarsnacht waarschijnlijk gefilmd

DEN HAAG - ‘Onbegrijpelijk. Ik heb er geen begrip voor.’ De 19-jarige Liselore in Den Haag werd in de nieuwjaarsnacht door een auto aangereden terwijl ze over de Laan van Meerdervoort fietste. De bestuurder reed na de botsing door. De politie is op zoek naar hem of haar en heeft bewakingsbeelden waarop een grijze Peugeot 206 is te zien, de auto die Liselore vermoedelijk heeft aangereden.

De 19-jarige vrouw heeft thuis oud en nieuw gevierd en fietst in de nieuwjaarsnacht om 1.40 uur samen met een vriendin over de Laan van Meerdervoort richting het centrum van Den Haag. Vanuit de Laan van Eik en Duinen komt plotseling een kleine, grijze auto met een behoorlijke snelheid aanrijden. De wagen raakt Liselore en de bestuurder rijdt door.

Ze valt hard op haar hoofd en wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht. ‘Ik weet er zelf niks meer van. Toen ik in het ziekenhuis kwam dacht ik: wat is er gebeurd? Toen kwam de arts, die me uitlegde dat ik was gehecht. Mijn haar was één bloedplakkaat. Ik had niet veel wonden, maar wel een hersenschudding en een bloeding in mijn hersenen’, zegt Liselore.



‘Ik kan niks’

Nadat Liselore thuiskomt, begint er een periode van herstel, die nog wel een aantal weken zal duren. ‘Je merkt wel dat je elke dag iets meer kunt. Maar ik kan nog niet werken, naar school of sporten. Ik ben heel snel moe, dat is gewoon heel vervelend.’

De auto is na de aanrijding rechtdoor gereden, via de Azaleastraat richting het Goudenregenplein. Het steekt Liselore dat de bestuurder niet is gestopt. ‘Misschien heeft hij me niet gezien. Maar ik vind dat je niet zo hard moet rijden bij een kruispunt. Dat doe je niet. Later realiseerde ik me dat de bestuurder mijn leven even heeft afgepakt. Ik kan nu niks. Toen voelde ik agressie opkomen. Jeetje, wat irritant.’



Bewakingsbeelden

De politie heeft onderzoek gedaan naar de aanrijding en dat heeft bewakingsbeelden opgeleverd. Daarop is te zien dat vlak na het tijdstip van de botsing een kleine, grijze auto over het Goudenregenplein rijdt. Het gaat vermoedelijk om een Peugeot 206. Het kenteken van de auto is niet te lezen, maar de politie hoopt dat iemand weet van wie de auto is of wie er in de nieuwjaarsnacht in reed.

Mogelijk is de auto beschadigd aan de voorbumper of de motorkap. Het zou ook kunnen dat de linkerzijspiegel kapot is of een ruitje is gesneuveld. Wellicht zijn er garagehouders die zich herinneren dat ze na nieuwsjaarsdag een auto met zulke schade hebben gerepareerd. Daarnaast is de politie nog steeds op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van de aanrijding zelf.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem